Mercato NBA, i Los Angeles Lakers testano due lunghi in allenamento: chi sono

Con un posto vacante in squadra, i Los Angeles Lakers si stanno muovendo sul mercato NBA testando diversi giocatori. Negli scorsi giorni, i gialloviola hanno firmato Sterling Brown con un 10-day contract, un accordo che sta per scadere e che potrebbe dare spazio per l’inserimento di un lungo in squadra.

Infatti, dopo aver messo alla prova Cody Zeller, oggi altri due pivot faranno un workout con i californiani. I nomi in ballo sono quelli di DeMarcus Cousins ​​e, a sorpresa, Meyers Leonard. La scorsa stagione DMC ha viaggiato con una media di 2.9 punti e 5.6 rimbalzi in 48 partite tra Denver e Milwaukee, tirando con il 46% dal campo. Quanto a Meyers Leonard, dopo le sue uscite antisemite e la sospensione dagli Heat, ricordiamo che non gioca dal 9 gennaio 2021.

