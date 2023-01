NBA, non bastano 46 punti di Donovan Mitchell nel suo ritorno a Utah: vincono i Jazz

Donovan Mitchell segna 46 punti accompagnati da 5 rimbalzi e sei assist nella partita del suo ritorno a Salt Lake City, ma non basta per superare Utah. Vincono i Jazz 114-116 alla Vivint Arena grazie ai 32 punti di Jordan Clarkson e i 25 punti + 16 rimbalzi dell’ex Lauri Markkanen.

46 points for @spidadmitchell in his return to Utah 🔥 pic.twitter.com/gdthVPihGq — NBA (@NBA) January 11, 2023

L’accoglienza dei tifosi Jazz per Donovan Mitchell

Prima della palla a due, tutto il popolo di Salt Lake City si è alzato in piedi per una sentita standing ovation nei confronti della loro ex superstar. Con la maglia dei Jazz, Mitchell è stato autore della terza partita con più punti segnati nella storia dei Playoff (57) nel 2020.

Donovan Mitchell got a standing ovation from the Utah crowd in his first game back since being traded from the Jazz 👏 pic.twitter.com/PTr9TI9S7V — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 11, 2023

“Il video tributo è stato veramente bello, lo apprezzo davvero. Mi è sembrata una tipica partita da Jazz: botta e risposta. E’ stato fantastico tornare qui. Sfortunatamente non abbiamo vinto ma è merito loro, hanno combattuto fino alla fine. Stavo cercando di concentrarmi, il video l’ho visto appena arrivato al palazzetto prima del riscaldamento.”

Ha dichiarato Mitchell nel post-partita.

“Mi è tornato in mente tutto rivedendolo. Gara 6 contro OKC. Gara 5 contro i Clippers. Il record di triple. Devi sempre essere grato di queste cose. Abbiamo fatto molte cose belle, sia io che i miei compagni come Mike [Conley], Rudy [Gobert], Joe [Ingles] e potrei continuare così. Abbiamo fatto molte cose positive e le ricorderemo per sempre. E’ semplice guardare solo le cose negative, viviamo in un mondo dove solo quello sembra essere importante.”

