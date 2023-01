NBA, Jimmy Butler e gli Heat stabiliscono un nuovo record NBA nella vittoria con OKC

La franchigia della Florida, nel corso della partita di stanotte, ha stabilito il nuovo record NBA per liberi segnati da una squadra senza errori: Miami ha infatti terminato la partita con un impressionante 40/40 ai liberi. Anche per Jimmy Butler è stata una serata da ricordare: 35 punti di cui 23/23 ai liberi (pareggiato record NBA) e il canestro che ha consegnato la vittoria ai suoi.

JIMMY BUTLER'S AND-1 WINS THE GAME AND GIVES THE @MiamiHEAT A NEW NBA-RECORD OF 40 FREE THROWS WITHOUT A MISS 🤯 pic.twitter.com/AZMDhUbWf8

Miami ha avuto bisogno di ogni singolo tiro libero per superare degli ottimi Thunder, a cui non sono bastati invece i 26 punti di Shai e la tripla doppia di Giddey. Finisce 111-112 alla FTX Arena di Miami, con degli Heat letteralmente perfetti che battono il precedente record NBA stabilito da Utah il 7 dicembre 1982.

The Heat set a new NBA record in their win over OKC, going 40-40 from the free throw line.

They needed every make in the 112-111 victory.

Jimmy Butler led the way going 23-23 from the stripe, tying Dominique Wilkins for the 2nd-most made FT without a miss in NBA history. pic.twitter.com/k8uN1EuBQl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 11, 2023