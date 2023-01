NBA, Kings: il segreto della chimica tra De’Arron Fox e Domantas Sabonis

Non uno ma ben due giocatori dei Sacramento Kings torneranno sulla cover di Slam Magazine a quasi sette anni di distanza dall’ultima volta [marzo 2016]. L’issue numero 242 celebra il tandem De’Aaron Fox–Domantas Sabonis, che ha ridato slancio alle ambizioni della squadra californiana. Dopo 16 anni senza postseason, il ritorno ai Playoff NBA è il primo obiettivo.

Sabonis e Fox, il motore dei Sacramento Kings

Tra i due, entrambi mancini, la scintilla sul campo è scattata e il fit tecnico, risultati alla mano, non è in discussione. In proposito, riportiamo di seguito un passaggio delle dichiarazioni di Fox dal dietro le quinte dell’intervista per SLAM:

“Tutti mi marcano per farmi andare verso destra e ogni qualvolta giocavamo contro di lui mandavamo il palleggiatore a sinistra, così da far rollare [Domantas] a destra. Quando è arrivato qui ho detto ‘ Vado a destra, dove proveranno a mandarmi comunque, così tu puoi tornare a sinistra.”

Sabonis ringrazia, e Sacramento vola difendendo ad oggi il fattore campo in un ipotetico primo turno dopo metà aprile.

