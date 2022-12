NBA, infortunio per Sabonis: Sacramento nei guai

Nella notte sono arrivate notizie non positive per quanto riguarda i Sacramento Kings. Infatti, secondo quanto riportano i media statunitensi, Domantas Sabonis avrebbe riportato un infortunio ad un dito: gli ultimi esami avrebbero delineato la rottura del legamento del pollice della mano destra. Un problema che per ora non sembra doverlo costringere a rimanere ai box. Nel frattempo, la compagine californiana ha indicato il giocatore come “in dubbio” per la prossima partita contro i Denver Nuggets.

Secondo quanto filtra dalla franchigia stessa, Sabonis proverà a giocare sul dolore, fasciando attentamente la zona dell’infortunio. Una sua assenza peserebbe in maniera più che rilevante all’interno del quintetto dei Kings. Il lungo sta viaggiando infatti con medie di tutto rispetto con 17.9 punti, 12.4 rimbalzi (migliore in NBA) e 6.7 assist. Ad oggi, Sacramento si stanzia in sesta posizione ad Ovest, incredibilmente in zona Playoff. La postseason, ricordiamo, manca dalla capitale californiana dal lontano 2006.

