NBA, i Brooklyn Nets vincono a Miami, ma Kevin Durant si fa male: le condizioni

I Brooklyn Nets continuano a viaggiare a vele spiegate in NBA. Nella notte la compagine di New York ha colto la sua vittoria numero 18 nelle ultime 20 uscite. Un passo straordinario che potrebbe però essere macchiato dal nuovo infortunio di Kevin Durant. Il giocatore, infatti, nella notte si è fatto male nell’ultimo minuto del terzo quarto. Jimmy Butler, stoppato da Ben Simmons, è franato sul ginocchio di KD, il quale ha sentito subito dolore. Immediata la reazione dei Nets che hanno chiamato un timeout per valutare le condizioni della sua stella, la quale – peraltro – ha dovuto abbandonare il parquet di gioco.

Infortunio Kevin Durant, le parole di Kyrie Irving

Kyrie Irving, nel post-gara, ha provato ad inquadra la situazione con queste parole:

“Ero lì vicino, la scena è stata brutta perché in situazioni del genere può davvero succedere di tutto. Sono felice però che Kevin abbia lavorato così a lungo sul suo corpo, abbia resto il suo corpo così elastico da scongiurare infortuni ben peggiori. Sappiamo cosa perdiamo senza un giocatore del suo spessore, ma non è il momento di cercare scuse: dobbiamo soltanto andare avanti e dimostrare maturità.”

Rimane da capire l’entità dell’infortunio di un giocatore fondamentale per Brooklyn: Durant stava viaggiando con una media di 30 punti, 6.8 rimbalzi e 5.4 assist ad allacciata di scarpa. Vedremo cosa restituiranno i primi esami.

Leggi Anche

NBA, LeBron James critica il mercato dei Lakers e poi ritratta

NBA, spavento per Golden State: si gonfia il ginocchio di Klay Thompson

NBA, i Lakers non si fermano più: quinta vittoria di fila e Sacramento KO