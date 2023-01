NBA, i Lakers non si fermano più: quinta vittoria di fila e Sacramento KO

Quinta vittoria di fila in NBA per i Los Angeles Lakers, che continuano il loro 2023 perfetto. Nella notte i californiani hanno regolato negli ultimi secondi i Sacramento Kings, a domicilio, con il punteggio di 136-134. Un finale controverso, almeno secondo i padroni di casa, con De’Aaron Fox totalmente scontento per non aver ricevuto alcun fischio da parte degli arbitri durante il suo ultimo tentativo da dietro l’arco, a fil di sirena.

Was De'Aaron fouled at the buzzer?@KyleDraperTV and @Matt_Barnes22 break it down ⬇️

Kings Postgame Live is airing right now on NBC Sports California and streaming here: https://t.co/4PPOfwoWeE pic.twitter.com/fYoENvoukY

— Kings on NBCS (@NBCSKings) January 8, 2023