NBA, LeBron James critica il mercato dei Lakers e poi ritratta: “Il mio lavoro non è occuparmi del roster”

In un’intervista con Sam Amick di The Athletic, LeBron James è sembrato infastidito dall’atteggiamento attendista sul mercato NBA dei Lakers, che finora non hanno apportato modifiche al roster e ci si chiede se faranno qualcosa prima della trade deadline di febbraio. Per rendere la sua intervista più interessante, Amick ha registrato queste parole da parte di LeBron:

Ebbene, poco più tardi LeBron James è intervenuto direttamente su Twitter per correggere il tiro con lo stesso giornalista:

“Ehi Sam, in realtà la mia pazienza non sta per finire. Hai fatto in modo che io sembrassi frustrato, quando non lo sono per nulla. Te l’ho detto mille volte, sono concentrato con tutto me stesso sui ragazzi che dividono questo spogliatoio con me: il mio lavoro non è occuparmi del roster della squadra. La realtà della nostra conversazione è stata questa, e quello che ho detto l’ho detto col massimo rispetto per tutti e con una calma assoluta, perché questo oggi è il mio stato d’animo. E comunque, prego: siamo a 5 vittorie in fila!”