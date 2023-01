NBA, Zach LaVine segna 11 triple contro Phila: pareggia un record di Curry

Zach LaVine ha segnato 11 triple nella notte NBA, nella prima vittoria dei Chicago Bulls sui Philadelphia 76ers da marzo 2019. Si tratta del secondo maggior numero di triple (in una singola partita) registrate nella storia della franchigia. Chi ha fatto di più? Sempre LaVine, il 23 novembre 2019, con ben 13 bombe nella vittoria contro Charlotte.

LaVine chiuso il match contro Phila, realizzando un clamoroso 11 su 13 da 3 punti, mentre i Bulls hanno registrato anche il massimo numero di triple segnate (20) in stagione. Zach ha raggiunto Stephen Curry in un club particolare: loro due sono gli unici giocatori nella storia della NBA ad aver realizzato almeno 11 tiri da 3 terminando il match con l’80% da dietro l’arco. La percentuale del tiro da 3 punti di LaVine è passata dal 37,8% al 40,1% dopo la prestazione odierna.

