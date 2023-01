NBA, infortuni Lakers: perdono Austin Reaves e Lonnie Walker per due settimane

I problemi infortuni in casa Los Angeles Lakers stanno peggiorando. I Lakers, infatti, nella serata di ieri hanno annunciato che Austin Reaves e Lonnie Walker IV rimarranno ai box per almeno due settimane a causa dei rispettivi problemi fisici. A Reaves è stato diagnosticato uno stiramento al quadricipite, mentre Walker ha a che fare con una tendinite al ginocchio sinistro. Entrambi dovrebbero essere valutati di nuovo tra due settimane.

Walker ha saltato le ultime tre partite dei Lakers. In questa stagione ha registrato una media di 14.7 punti e 2.3 rimbalzi ad allacciata di scarpa. Si tratta della sua prima annata nel team californiano dopo aver trascorso le sue prime quattro stagioni con i San Antonio Spurs. Walker sta anche tirando con il 45,5% dal campo in 32 partite, suo career high.

Reaves sta viaggiando con 10.8 punti di media e 3.1 rimbalzi in questa stagione. Il 24enne ha segnato 15 punti nella vittoria dei Lakers contro gli Charlotte Hornets all’inizio di questa settimana e ha ottenuto 11 punti nella vittoria contro i Miami Heat mercoledì scorso. Entrambi gli infortuni arrivano in un momento certamente difficile, contando anche che Anthony Davis è ormai fuori da diverse settimane e non c’è una timetable stimata per il suo rientro alle operazioni.

Nonostante gli infortuni, i Lakers hanno conquistato 4 vittorie consecutive. La squadra ha un record di 18-21 e ha appena recuperato LeBron James, protagonista nella notte.

Medical update from the Lakers:

Austin Reaves has been diagnosed with a left hamstring strain and will be reevaluated in approximately two weeks.

Lonnie Walker IV has been diagnosed with left knee tendinitis and will be reevaluated in approximately two weeks.

— Mike Trudell (@LakersReporter) January 6, 2023