NBA, Magic Johnson: “Avrei portato Kawhi Leonard ai Lakers nel 2019”

Intervenuto come ospite nell’ultima puntata di All The Smoke, podcast condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, Magic Johnson ha rivelato un intrigante retroscena di mercato risalente al 2019, anno in cui fu vicinissimo a portare ai Los Angeles Lakers Kawhi Leonard, all’epoca fresco vincitore del titolo NBA con i Toronto Raptors.

Nonostante avesse goduto di evoluzioni particolarmente positive, la trattativa si risolse con un nulla di fatto (causa il licenziamento dello stesso Johnson prima della free agency) e, ironia della sorte, in quella stessa finestra di mercato Leonard decise di unirsi proprio ai rivali cittadini dei gialloviola, i Clippers. La conclusione? Il destino affaristico è imponderabile e, esattamente come la pallacanestro, non vestirà mai i panni della scienza esatta, perché al termine della martoriata stagione 2019-202o si laurearono campioni NBA, altra ironia della sorte, proprio i Los Angeles Lakers.

Di seguito, le parole del campione dello Showtime:

“Portai LeBron James ai Lakers nel 2018 facendo leva anche sulle esperienze e i vantaggi che rendono Los Angeles una città unica da qualsiasi punto di vista. L’altro aspetto necessario per convincere il Re fu legato ovviamente alla bontà del progetto tecnico e all’ambizione della società. Gli chiesi di avere pazienza per i primi mesi e promisi lui che avrei portato in California un All-Star di primissima fascia l’estate successiva, anche perché a quell’epoca nessuno poteva immaginare che Anthony Davis avrebbe chiesto ai Pelicans di essere ceduto a stagione in corso. Feci quindi il nome di Kawhi Leonard, in scadenza con i Raptors nel 2019, e avviai i primi contatti con il suo entourage”.

Conclude Magic Johnson:

“Pur avendo ottenuto garanzie importanti dal ragazzo e dai suoi assistenti, non mi fui poi concesso di affondare il colpo, perché la mia carriera dirigenziale ai Lakers finì prima dell’estate in questione. Avrei portato sicuramente Kawhi dalla parte giusta di Los Angeles nel 2019, anche perché sono sempre riuscito a chiudere tutti gli affari aperti da negoziazioni positive”.

