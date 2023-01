Buone notizie per i Detroit Pistons e Marvin Bagley III: dopo l’infortunio alla mano destra rimediato nella sfida contro Portland, il giocatore si è sottoposto a operazione chirurgica che si è conclusa positivamente. Come scrive la franchigia su una nota ufficiale, Bagley III rimarrà fuori per circa sei settimane e inizierà subito la fase di riabilitazione.

Been out of commission for the past few hours thanks to my flight’s inconsistent Wi-Fi, but here’s the latest update on Marvin Bagley III:

The #Pistons big man underwent successful surgery today to repair a fracture in his right hand. He will be reevaluated in 6 weeks. pic.twitter.com/CQ9hbNjNqv

