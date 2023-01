NBA, Gregg Popovich: “Spero introducano i tiri da 4 e 5 punti. Poi sarà davvero un circo”

Dopo le recenti grandi prestazioni offensive nella Lega da parte di tante stelle, è riemerso il solito dibattito sulla difesa in NBA. Gregg Popovich ha detto la sua sulla questione per anni:

Sì, è sicuramente molto più difficile difendere oggigiorno, con così tanti giocatori in grado di tirare da 3 punti. La quantità è enorme e vengono presi rapidamente. Quindi segneranno tutti tanto. Le medie si gonfieranno. La difesa è molto difficile da impostare… puoi sempre lavorare sulla difesa a metà campo ma in transizione è difficile, specialmente per la capacità dei giocatori NBA di oggi di tirare da tutte le posizioni. È un vantaggio per gli attaccanti.