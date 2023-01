NBA, i Lakers vincono senza LeBron James. Ham: “Schroder è stato magnifico”

Privi di 3 titolari come LeBron James, Anthony Davis e Lonnie Walker, i Lakers hanno perso anche Troy Brown Jr. contro gli Heat, e hanno assistito ad un nuovo infortunio a Dennis Schröder, il quale ha accusato una storta alla caviglia a metà del 4° quarto. Il tedesco è quindi rimasto in campo nonostante il dolore e ha risposto realizzando 2 tiri liberi di primaria importanza, quindi una tripla che ha portato i suoi in vantaggio per la prima volta nel match. Il play ha chiuso la sua personale prestazione con 32 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 4 recuperi. Per la felicità di coach Darvin Ham:

“Nel timeout a 5 minuti dal termine, ho detto a Schroder che lo vedevo zoppicare e che ero pronto a toglierlo. Mi ha detto: ‘No, lasciami in campo. Sto bene.’ Gli ho detto: “Allora sii prudente”. Mi ha risposto dicendomi: “Non sarò ottimo, sarò eccellente”. Queste sono esattamente le parole che mi ha detto.”

Quindi, l’opinione nel post-partita dello stesso Schroder:

“Cerco solo di essere lì per i miei compagni di squadra. Non mi sono sentito troppo male dopo il mio infortunio. Ovviamente è stato doloroso, ma conosco i miei limiti.”

Ham ha quindi fatto il punto sull’infortunio:

“Molte volte quando l’adrenalina è alto, non senti niente. Ma sono sicuro che più tardi stanotte o domani mattina sentirà dolore. Il ragazzo è un atleta eccezionale. E lo ha mostrato stasera.”

Schröder, che è tornato ai Lakers in questa stagione, conosce bene Darvin Ham da quando era assistente agli Atlanta Hawks:

“Abbiamo parlato per, non so, 3 o 4 anni che quando sarebbe diventato capo allenatore, dovevo essere io il suo playmaker. Si fida di me. Ricordo la Summer League nel mio secondo anno, era lui l’allenatore e mi ha permesso di essere me stesso. E in questo momento mi sta dicendo di essere aggressivo anche quando ci sono Bron e AD, o anche Russ sul parquet. “Sii aggressivo e fai le tue cose.” È quello che dice sempre. Quindi, continuerò ad essere aggressivo, a trovare la mia strada e lo ringrazio, perché tutto quello che ha detto prima che venissi qui, l’ha fatto. Lo adoro.”

Questo successo permette ai Lakers di restare a quota 4 vittorie in 5 partite e di tenere duro nella corsa ai Playoff, nonostante l’assenza di Anthony Davis. Stasera Thomas Bryant ha chiuso con 21 punti e 9 rimbalzi, Russell Westbrook 21 punti, 8 rimbalzi e 9 assist, Austin Reaves 11 punti, 5 rimbalzi e 3 assist, e Wenyen Gabriel ha aggiunto 10 punti. Il punto, ancora, di Ham:

“Penso solo che i ragazzi si stiano adattando al loro ruolo, sentendosi più a loro agio con più minuti a disposizioni. Quando riavremo i nostri leader, che siano Bron, AD o anche Lonnie, saremo ancora più forti, con più profondità, perché ora i ragazzi hanno fiducia. Hanno la massima fiducia perché hanno avuto il tempo di giocare”.

