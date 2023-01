NBA, Chicago mette fine alla striscia di 12 vittorie consecutive di Brooklyn

A Chicago si ferma la corsa dei Brooklyn Nets, battuti 121-112 allo United Center mercoledì sera, dopo 12 successi consecutivi. Prima sconfitta dal 4 dicembre per la squadra di Jacque Vaughn. Kevin Durant ha firmato 44 punti, ma sono stati i Bulls – dopo 2 sconfitte contro i Cavs – a dominare la partita dall’inizio, portandosi velocemente a quota 18 punti e conducendo dall’inizio alla fine dopo essere rientrati negli spogliatoi con 10 punti di vantaggio nell’intervallo. Queste le parole di LaVine a fine partita:

DeMar DeRozan e Patrick Williams hanno chiuso con 22 punti a testa, Nikola Vucevic aveva 21 punti e 13 rimbalzi e altri 3 giocatori, incluso LaVine (13 punti a 4/11, 5 rimbalzi, 4 assist), hanno aggiunto 10 punti. Contro le prime 3 squadre dell’Est, il record di Chicago in questa stagione è quasi perfetto: 6 vittorie per 1 sconfitta. Questo il commento di Durant:

“Hanno tre marcatori d’élite, in grado di tirare da qualsiasi angolazione del campo. Abbiamo provato a fermarli, ma sono stati costanti per tutta la partita. Ci hanno costretti ad una lunga rincorsa che poi non si è trasformata in vittoria. A volte siamo riusciti a premere l’acceleratore, ma loro hanno tirato bene. Sono giocatori di talento. Quando tutti i giocatori del tuo quintetto sono tutti ad almeno 10 punti a referto, è difficile fermare una squadra così.”