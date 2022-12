NBA, Anthony Davis parla del suo infortunio: “Sta guarendo abbastanza rapidamente”

Buone notizie per quanto riguarda l’ultimo aggiornamento rispetto l’infortunio di Anthony Davis. La star dei Lakers, infatti, nella notte ha affermato che il dolore al piede destro è stato significativamente ridotto e che gli ultimi esami hanno dimostrato che sta progredendo nella sua guarigione. Detto questo, AD non ha voluto azzardare una data di rientro, ma anche ribadito che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione:

“Sta guarendo abbastanza rapidamente. Quindi, quando torneremo a Los Angeles, faremo un altro esame al piede e vedremo quanto è guarito dall’ultima volta che l’ho fatto, che era il 22 o il 23 dicembre. È davvero solo una questione di dolore. Il dolore è ancora lì, lo sento ancora un po’, ma non tanto quanto prima. Più come un due [su 10], tendente a uno. Sto provando a camminarci sopra e va tutto bene. Tutto quello che faccio in sala pesi va bene. Se vedo che è guarito correttamente, o abbastanza da poter iniziare a tornare in campo, allora inizieremo quel processo.”

Davis ha dettagliato la complessità dell’infortunio, che ha subito il 16 dicembre nella vittoria dei Lakers contro Denver. Nella prima metà di quella partita, il piede di Davis ha calciato contro la gamba di Nikola Jokic mentre era in aria. Davis ha detto che il dolore è iniziato dopo che è atterrato sul parquet.

“Mi dava fastidio; è stato molto doloroso. Il medico mi ha detto che avevo una frattura e uno sperone osseo nel piede. In quel momento, e forse prima del giorno successivo, è stato difficile per me mentalmente solo per il fatto di essere già stato fuori per lungo tempo durante lo scorso anno. Ed è stata dura mentalmente da accettare. Il giorno dopo, mi hanno detto che avevo una reazione di stress nel mio osso navicolare, quindi avevo a che fare con due problemi.”