NBA, LeBron James festeggia il compleanno con 47 punti contro Atlanta: “Sono uno dei più grandi di sempre”

LeBron James devastante nel giorno del suo 38° compleanno. Il nativo di Akron, infatti, ha realizzato la bellezza di 47 punti nel match vinto dai Los Angeles Lakers nella notte contro gli Atlanta Hawks con il punteggio finale di 130-121. Si tratta del massimo stagionale per LeBron che ha anche sfiorato la tripla doppia con 10 rimbalzi catturati e 9 assist distribuiti, tirando – peraltro – con un clamoroso 18/27 dal campo. James ha segnato 16 punti nel solo 2° quarto, 13 nel 3° e 16 nel 4°. Un cyborg al servizio della pallacanestro.

Queste le sue parole al termine della gara vinta contro Atlanta:

“A 18 anni sapevo come giocare a basket. Sapevo di appartenere alla NBA, ma non sapevo cosa sarei potuto diventare, specialmente dopo 18 anni nella lega. Ho lavorato tanto e ho continuato a sviluppare il mio gioco: potrei essere uno dei più grandi giocatori che abbia mai giocato a questo gioco.”

Gli Hawks (17-19), che hanno perso tre di fila, sono stati in grado di rientrare dopo uno svantaggio di 15 punti e hanno saputo riguadagnare terreno mettendo addirittura la testa avanti (101-100) sulla tripla di Aaron Holiday a 10:50 dalla fine. James, quindi, ha segnato una tripla dall’angolo destro per il controsorpasso immediato (103-101) e Los Angeles non è mai più stata in svantaggio.

Poi, la dedica alla famiglia:

“Sono stati con me da prima dell’inizio di questa campagna ventennale in NBA. Sono il mio punto fermo. I cori MVP dai tifosi di Atlanta? Atlanta è sempre stata gentile e accogliente con me e con i miei compagni di squadra, indipendentemente dall’uniforme in cui sono stato. Hanno sempre rispettato il gioco.”

