Kuminga decisivo per gli Warriors nel crunch time NBA contro gli Hornets

Jonathan Kuminga ha dovuto pazientare a lungo per trovare spazio. Dopo essere finito ai margini della rotazione dei Golden State Warriors campioni NBA in carica, l’ex G League Ignite sta finalmente lasciando il segno. 23 minuti sul parquet e 6-6 al tiro per 14 punti nella notte NBA. Decisivo il suo apporto attacco-difesa nel crunch-time contro gli Charlotte Hornets. Una compilation delle giocate proposta da Anthony Slater di The Athletic.

Here were the five big Jonathan Kuminga plays in crunch time tonight vs Hornets

*Rips away a steal from PJ Washington

*Traffic rebound over Plumlee

*Gets available for dunk

*Floater in iso vs Hayward

*Cuts open for another dunk pic.twitter.com/kEvGuzLhqg

