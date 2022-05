NBA, i San Antonio Spurs ampliano il mercato: più partite lontano da AT&T Center?

Nonostante la grande tradizione Spurs abbia dato vita a una delle dinastie più vincenti della storia sportiva recente – non solo in NBA, quello di San Antonio resta uno small market. Quando nel 2002 la contea di Bexar acconsenti alla costruzione di una nuova arena, le clausole furono chiare: la squadra avrebbe dovuto giocare nell’impianto tutte le gare casalinghe. Soltanto due le eccezioni possibili nel corso di un’annata, ad esempio per eventuali Global Games oltre i confini statunitensi (Città del Messico, 2017).

Spurs, lascia e raddoppia

I neroargento vorrebbero raddoppiare il numero di cui sopra, passando a quattro partite per ciascuna stagione sportiva. Necessario prima rivedere gli accordi di non-relocation con la contea, che dovrebbe riunirsi proprio martedì per valutare la possibilità. Secondo Nelson Wolff, giudice coinvolto nelle discussioni, lo scenario più plausibile per il prossimo biennio consentirebbe agli Spurs di disputare due gare casalinghe ‘ international’ – probabilmente a Città del Messico o Monterrey – e di programmare due ulteriori gare entro le 100 miglia da San Antonio (Austin o San Marcos). Le dichiarazioni di Wolff:

“Dal loro punto di vista, ritengono che queste partite fuori città siano importanti per costruire una più ampia rete di tifosi Spurs. Sono favorevole, dobbiamo cercare di far sì che abbiano successo [anche] senza una squadra vincente. Aiutarli ad allargare la base di tifo e a portare più persone qui non ci costa nulla.”

Al termine della stagione 2021-22 scadrà l’accordo per i naming rights dell’arena. La ricerca di un nuovo partner è iniziata, di fatto, nel mese di novembre.

Leggi anche:

Steph Curry incanta l’ex compagno Eric Paschall: “Nessuno gioca come lui”

Joel Embiid avvia pratica per passaporto francese: ci sarà ai Giochi 2024?

NBA Playoff 2022: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone aggiornato