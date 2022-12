NBA Christmas Day 2022: l’entusiasmo dei giocatori su Twitter

Partecipare a una delle cinque partite calendarizzate nel giorno di Natale rappresenta prima di tutto un grande onore, oltre che una vetrina di rilievo. Il basket NBA si prende il suo spazio non solo in TV, ma anche sui social. Lo dimostra una volta di più il solito trasporto con cui atleti e addetti ai lavori commentano in parallelo le gesta sul parquet animando le timeline, specialmente su Twitter.

Twitter si accende a Natale: le reazioni dei giocatori NBA al Christmas Day 2022

Kyle Kuzma

Niente come le partite NBA a Natale, scrive il giocatore degli Wizards.

Nothing like Christmas Day games!!!!! — kuz (@kylekuzma) December 25, 2022

Tyrese Haliburton

La point guard dei Pacers, in grande spolvero, invoca il ritorno delle canotte natalizie.

Please bring back Christmas jerseys @NBA — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) December 25, 2022

Trae Young

La pallacanestro a Natale >> qualsiasi cosa per Trae. Ci sentiamo di condividere, in linea di massima.

Basketball on Christmas will forever be a thing>> — Trae Young (@TheTraeYoung) December 25, 2022

Donovan Mitchell

Natale a (Cleve)Land, twitta Spida. Prendi nota, NBA.

Christmas in The Land next season‼️ @cavs — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) December 25, 2022

in aggiornamento

