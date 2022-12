NBA, Udonis Haslem: “Sono stato derubato di 15 milioni di dollari”

Considerata la seconda più grande piattaforma di criptovaluta al mondo, FTX è fallita in condizioni molto oscure. In particolare, la stampa ha rivelato che il fondo Alameda Research era pieno di debiti e che FTX avrebbe dirottato soldi dai suoi clienti per tentare di salvare Alameda Research. Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, è stato arrestato all’inizio di questa settimana alle Bahamas e rischia, ora, una lunga pena detentiva.

FTX ha attualmente una sponsorship attiva con i Miami Heat – a cui presta il nome della FTX Arena – ma ha firmato in passato accordi anche con molti atleti, tra cui Tom Brady, Stephen Curry, Shaquille O’Neal e Udonis Haslem. Quest’ultimo ha raccontato al Sun Sentinel di essersi visto passare sotto il naso un bel jackpot.

“Sono stato derubato di $ 15 milioni. Ecco a che punto era arrivato il mio coinvolgimento con loro. Lui (Sam Bankman-Fried) non mi ha ingannato. Ho firmato un contratto con un’azienda e questo fa parte del gioco, molte persone sono state colpite negativamente ed è questo che mi rattrista.”

Il lungo ha spiegato di non aver messo soldi in FTX, aveva solo quote azionarie attraverso quel contratto firmato. Ma quelle azioni erano stimate intorno ai 15 milioni di dollari.

“Non ho messo soldi in FTX. Ho preso delle azioni. Mi dispiace per le persone che hanno subito un torto, hanno perso soldi e sono state davvero fregate da queste stronzate.”

Come ambasciatore e tra i volti pubblici della società, Haslem si trova in una situazione delicata:

“Non mi vergogno del mio coinvolgimento. Ero coinvolto da buone intenzioni. Volevo fare qualcosa per beneficenza, per questa città. Quindi spero di trovare qualcun altro con cui collaborare, per continuare a fare cose in città. Ho fatto molto per Miami. Sono stato in grado di concedere prestiti a piccole imprese, ho potuto fare molto per i miei enti di beneficenza. Il buon nome di Udonis Haslem non è stato macchiato. Ho sempre avuto le migliori intenzioni del mondo”.

Leggi Anche

NBA, Ja Morant si lamenta di una tifosa e viene espulso dagli arbitri

Il primo buzzer beater vincente della carriera NBA di Kyrie Irving

NBA, nuovo infortunio per Anthony Davis: è allarme Lakers