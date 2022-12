NBA, Tyronn Lue su Kawhi Leonard: “Sono impressionato. Quando gioca così è inarrestabile”

Ieri pomeriggio Paul George ha dovuto dare forfait, insieme a Reggie Jackson e Ivica Zubac, nel match in programma contro Washington. I Clippers hanno però avuto a disposizione Kawhi Leonard. E tanto è bastato. I Clippers sono riusciti a rimontare in parità sull’85-85 a 6’39” dalla fine, quando Tyronn Lue ha scelto di rimettere in campo Kawhi. Il resto è stata una dimostrazione dell’ala, che ha messo a segno 8 punti di fila per permettere ai suoi di abbattere la difesa avversaria e prendere un vantaggio di 9 punti a 2 minuti dalla fine.

“Il mio finale? La partita è andata così. Sono stato in grado di fare le cose che so fare, superare la difesa avversaria e mettere a segno alcuni tiri. Quando si arriva a quel punto del gioco, vuoi essere il più aggressivo possibile. O mettendo un tiro o trovando passaggi chiave per i tuoi compagni di squadra in modo che tirino in libertà. Ho agito in maniera intelligente.”

Kawhi ha firmato la sua prima partita con almeno 30 punti dall’aprile 2021 con 31 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi in 32 minuti, a conferma della sua crescita. Queste le parole di coach Tyronn Lue:

“Sono molto impressionato. La velocità con cui ha giocato e ha attaccato il ferro. Le sue mosse erano veloci. Vederlo comandare in questa maniera è stato bello da vedere. Come ho detto, sta iniziando ad avere più fiducia. Si sente meglio, si sente bene e comincia ad avere fiducia. È fantastico da vedere. Quando è così esplosivo, è difficile difendersi da lui.”

Kawhi non ha giocato giovedì scorso contro i Suns, e sta ancora seguendo un progressivo ritorno al programma di gioco: questa è la prima volta in questa stagione che si è ritrovato a giocare 32 minuti, lui che in precedenza era limitato a 30 nelle partite precedenti. Sta facendo pressioni su Lue perché giochi di più e il suo desiderio è stato in parte esaudito ieri notte, a causa di tutte le assenze.

