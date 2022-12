Russell Westbrook in tripla doppia contro i Nuggets: “Quando giochiamo così, difficile batterci”

A una settimana dalla prima tripla doppia della sua annata NBA, Russell Westbrook si è ripetuto su standard che solo qualche stagione addietro erano per lui abituali.

Russell Westbrook commenta la vittoria contro Denver

In conferenza stampa gli segnalano che oltre ad essere il recordman per triple doppie nella storia della lega è diventato anche il primo giocatore gialloviola capace di mandare a referto due triple doppie in uscita dalla panchina. “Dillo di nuovo”, replica scherzosamente Westbrook, che poi ha approfondito l’andamento della gara:

“La nostra energia nel secondo tempo [ha fatto la differenza], il ritmo è cambiato. Quando giochiamo così diventa difficile batterci. Cerco di fare il possibile per aiutare chi mi sta accanto a migliorare […] so di cosa sono capace in campo.

La sintonia con i compagni, LeBron James compreso, ha colpito gli addetti ai lavori. Tuttavia, per l’ex MVP non è una novità:

“Vivo per momenti come questi, gioco a basket per vedere i compagni far bene e osservare la gioia negli occhi di Thomas [Bryant], Austin [Reaves], Lonnie [Walker IV] […] Possiamo costruire su questo. Il feeling con LeBron dipende da diversi fattori: la posizione in campo, il suo eccellente lavoro di coordinamento sul parquet. In contropiede so che è uno dei migliori e quando prende la rincorsa gli avversari possono far poco. Il mio compito è facilitargli il gioco.”

