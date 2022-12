Tyler Terry ha deciso di ritirarsi a soli 22 anni: il giovane dei Dallas Mavericks ha deciso di mettere fine alla sua carriera da professionista a causa dei suoi continui attacchi d’ansia. Una decisione che rimanda ancora una volta la questione della salute mentale degli atleti, aspetto spesso troppo trascurato.

Tyrell Terry, Mavs’ No. 31 overall draft pick in 2020, just announced his retirement from basketball, citing “the darkest times of my life” and “the anxiety this sport has caused me.” pic.twitter.com/1Spw5iGQ9y

— Callie Caplan (@CallieCaplan) December 15, 2022