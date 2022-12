I Phoenix Suns mettono fine alla serie di cinque sconfitte consecutive battendo i Los Angeles Clippers: mattatori della serata Mikal Bridges con i suoi 27 punti, Chris Paul autore di 15 punti e 13 assist e Devin Booker, che chiude la serata con 14 punti a referto. Un successo che dà un po’ di respiro ai Suns.

Chris Paul e la vittoria dei Phoenix Suns: “Ora non fermiamoci”

La vittoria contro i Clippers – orfani di Kawhi Leonard, Paul George, Powell, Jackson e Zubac – è stata una boccata d’aria fresca per i Phoenix Suns. L’obiettivo ora è quello di dare continuità alle vittorie, come spiega Chris Paul nel post partita dove elogia anche l’impegno di Josh Okogie, autore di 11 punti e altrettanti rimbalzi:

“Sono contento che siamo riusciti a vincere perché mancava da troppo tempo, ma ora dobbiamo mantenere il treno in movimento. Non posso che fare i complimenti a Josh: il suo entusiasmo è contagioso, non si è mai arreso né oggi né nelle partite precedenti, è un giocatore esemplare”

Chi si è preso la scena è Mikal Bridges che, con i suoi 27 punti, ha permesso ai Suns di battere i Clippers. Una vittoria non scontata, come spiega il giocatore ai microfoni dei giornalisti:

“Questa vittoria significa molto per noi: non esistono vittorie facili, è vero che gli mancavano diversi giocatori ma restano comunque una delle squadre più in forma del campionato. Siamo venuti qui e abbiamo giocato duro”

Monty Williams: “Booker giocatore orgoglioso, capitano le giornate no”

Devin Booker ha segnato 15 punti, registrando però un trend negativo nel tiro da tre (1/9). L’allenatore dei Phoenix Suns Monty Williams comprende la frustrazione del suo giocatore e, nel post partita, vuole rincuorarlo:

“Devin è un giocatore molto orgoglioso: oggi avrebbe avuto proprio bisogno di un carrello elevatore per segnare tutte le triple, ma ci sono le giornate no. Ha tutti i mezzi e le caratteristiche per tornare e, quando lo farà, per noi sarà una bellissima serata”

