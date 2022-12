NBA, Warriors: i tempi di recupero di Stephen Curry

Non è sicuramente un buon momento per i Golden State Warriors, per usare un eufemismo, che vengono da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e adesso dovranno anche fare a meno della loro stella Steph Curry.

Il nativo di Akron ha dovuto lasciare il campo – a pochi minuti dalla fine del terzo quarto – nella partita giocata ieri notte contro gli Indiana Pacers dopo aver subito un infortunio alla spalla sinistra.

I Golden State Warriors, nonostante i 38 punti del numero 30, sono usciti sconfitti dal Gainbridge FieldHouse per 125-119 rimediando la seconda sconfitta consecutiva.

Nella giornata odierna Curry si è sottoposto ad una risonanza magnetica ed è notizia delle ultime ore – tramite il sempre informatissimo Adrian Wojnarowski – che l’MVP delle Finals in carica dovrebbe star fuori “alcune settimane”. Non c’è perciò ancora nessuna data certa per il rientro del playmaker dei Dubs. Il 34enne stava viaggiando con medie di 30 punti, 6.6 rimbalzi e 6.8 assist ad allacciata di scarpe. Vedremo in che modo reagiranno gli Warriors alla presunta lunga assenza della loro stella.

Golden State's Steph Curry is expected to miss "a few weeks" with his left shoulder injury, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2022

