NBA, Derrick Rose sicuro: “Voglio restare qui”

Vincono e convincono i New York Knicks di Tom Thibodeau e finché sarà così, Derrick Rose dovrebbe continuare ad osservare le partite dalla panchina, proprio come Evan Fournier e Cam Reddish. Vincono 128-120 all’overtime contro i Chicago Bulls allo United Center e raggiungono la quinta vittoria consecutiva.

Una situazione complicata quella dell’ex MVP più giovane della lega, che senza dubbio sarebbe voluto scendere in campo sul parquet delle sue più grandi imprese e dove portò a casa il premio individuale più ambito.

Ma fino a quando la squadra vince, Rose non sembra così frustrato anche se le voci di mercato lo vogliono sempre più insistentemente lontano dalla Grande Mela:

“Se perdessimo, probabilmente penserei alle voci di mercato. Ma mi piace vincere. Sono un vincente. Mi piace stare in uno spogliatoio dove i ragazzi vogliono vincere e c’è quell’atmosfera. C’è Miles McBride che è davanti a me nella rotazione. Non posso odiare questo ragazzo.”

Da quando coach Thibodeau ha ridotto le rotazioni ed ha introdotto nel quintetto Miles McBride e Quentin Grimes, due ottimi difensori, la differenza è stata evidente. Chiaramente i due sophomore non sono gli unici responsabili, ma c’è stato un cambiamento di mentalità collettivo.

Dovrà quindi attendere ancora per tornare in quintetto Derrick Rose che nonostante la situazione non si destabilizza, ma vuole chiaramente restare ai Knicks cercando di aiutare la squadra in ogni modo possibile:

“Voglio restare qui. Sto solo cercando di capire come posso portare qualcosa alla squadra senza essere in campo. Essendo molto vocale cerco di esprimere ciò che sento. Facendo domande ai giovani sulle coperture difensive. Semplicemente dando l’esempio.”

Il nativo di Chicago per ora sta viaggiando a 6.4 punti, 1.8 rimbalzi e 2 assist di media in soli 13 minuti di media sul parquet.

