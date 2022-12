NBA, vittoria dei Cavs e Mitchell “ringrazia” Dallas

Nella partita della notte italiana tra Cleveland e Dallas, i Cavs hanno battuto gli avversari per 105-90 restando sempre avanti gli avversari. Il protagonista della sfida è sicuramente Donovan Mitchell, autore di una prestazione da 34 punti con 13/20 di tiro dal campo e 6/9 da tre. A fine partita, rilasciando una dichiarazione quantomeno particolare e da spiegare, Mitchell ha ringraziato Dallas per aver eliminato Utah negli scorsi Playoff. Secondo Spida, infatti, non sarebbe mai arrivato nella sua attuale squadra senza la sconfitta dello scorso anno:

“Poteva essere per chiunque o qualsiasi ragione, ma io penso che alla fine loro siano la ragione per cui ora mi trovo qui a Cleveland. E sono felice di essere qui, sono davvero grato di giocare qui”

I Jazz avevano affrontato Dallas nel Primo Turno di Playoff dello scorso anno, uscendo dopo sei partite e di fatto ponendo fine al progetto di vincere con la coppia Mitchell-Gobert. Il secondo è finito a Minnesota, mentre Spida, dopo essere stato avvicinato più volte ai Knicks, alla fine è andato a Cleveland, protagonista di una blockbuster trade.

Dopo un ottimo inizio di stagione con ben otto vittorie consecutive, ora Cleveland si trova in terza posizione nella Eastern Conference con il record di 18 vittorie e 11 sconfitte. Il merito va dato in gran parte alla difesa, e i Cavs sono secondi in NBA per Defensive Rating. Anche contro i Mavs la difesa ha funzionato bene, concedendo solo 90 punti a uno dei migliori attacchi della lega. A fine partita J.B. Bickerstaff, head coach di Cleveland, ha detto:

“Quando facciamo bene quello che sappiamo fare, poi funziona sempre. La difesa ci porta dove vogliamo. Per noi, la difesa ci dà il ritmo di tutto quello che facciamo in campo”

