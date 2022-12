NBA, Damian Lillard in stato di grazia: “L’avevo detto che avreste visto la migliore versione di me.”

Nonostante i due infortuni subiti al polpaccio Damian Lillard sembra essersi ripreso alla grande e sta mostrando un livello di gioco impressionante dal suo rientro avvenuto il 4 dicembre.

Nelle cinque partite giocate dal suo ritorno, il nativo di Oakland sta viaggiando a 34.4 punti, 3.6 rimbalzi e 7.4 assist di media con uno spaventoso 49% dalla lunga distanza.

Il picco lo ha raggiunto nella vittoria per 133-112 conquistata ai danni dei Minnesota Timberwolves al Moda Center: per lui 38 punti con un assurdo 11/17 da dietro l’arco. Lillard non si è fermato ma ha continuato allo stesso modo anche nella trasferta di ieri notte a San Antonio, mettendo a segno 37 punti, 5 rimbalzi e 8 assist con 7/14 dalla linea dei tre punti.

Di quest’ultima prestazione è rimasto impressionato anche l’head coach degli Spurs ed ex allenatore di Lillard nella squadra olimpica degli USA, Gregg Popovich, che ha voluto rendere omaggio a Dame con le seguenti parole:

“È incredibile. Ero molto felice che fosse nella squadra olimpica, ma non sono molto felice stasera.”

Il numero 0 dei Blazers sembra avere una buonissima forma fisica e questo fa la differenza. L’operazione subita alla fascia addominale lo scorso gennaio gli ha fatto cambiare routine.

“Penso che la cosa più importante sia che mi sento bene. Stando via, ho trovato una routine e cose che funzionano per il mio corpo. Ci tengo. L’avevo detto prima dell’inizio della stagione che probabilmente avreste visto la migliore versione di me.”

Durante la sua assenza per i già citati problemi al polpaccio, Dame ha avuto modo di studiare i suoi compagni di squadra per giocare al meglio con loro.

“Osservo in cosa hanno successo i ragazzi. Osservo come entrano in ritmo. Dove sono a loro agio. Trovo modi per adattarmi senza turbare i miei compagni di squadra. Ma mi assicuro anche di mettermi in condizione di essere efficace. Penso che i ragazzi sappiano che io non vengo dicendo, ‘Dovrete tutti capire come giocare con me’.”

Come già anticipato, nelle ultime uscite Dame è stato molto più efficace e secondo il compagno di squadra Josh Hart è in stato di grazia.

“Siamo in grado di portarlo in buone posizioni in modo che non debba lavorare troppo per ottenerle. È in stato di grazia e si spera che possa continuare ad esserlo ancora per un bel po’.”

Dopo un periodo complicato, con il ritorno del loro leader, i Blazers sono tornati a vincere 5 delle ultime 6 partite e coach Chauncey Billups è felicissimo dell’affiatamento che si è creato nella squadra.

“Damian imposta il tono in modo sorprendente ogni notte. Giochiamo veloci. Dico loro di non preoccuparsi dei sistemi. Basta giocare a basket. Giocare insieme. Giocare nel modo giusto. I nostri giocatori di ruolo sono straordinari nel capire chi sono e chi non sono. Giochiamo nel modo giusto.”

Lillard conclude lodando l’ottimo lavoro fatto da coach Billups e dai suoi compagni di squadra.

“Chauncey è chiaro su ciò che vuole e qual è il lavoro dei ragazzi, e tutti lo stanno rispettando. Josh [Hart] attacca. Justise [Winslow] attacca. Devi fare la cosa giusta. Generare opportunità con ragazzi che hanno le giuste intenzioni.”

Dopo lo stato di grazia mostrato nelle ultime partite Damian Lillard è a soli 70 punti dal diventare il miglior marcatore nella storia dei Portland Trail Blazers, superando una leggenda come Clyde Drexler.

Dame last 4 games: 40 points | 9 threes

36 points | 3 threes

38 points | 11 threes

37 points | 7 threes Does anybody have the time? pic.twitter.com/tEvZajqOpD — StatMuse (@statmuse) December 15, 2022

