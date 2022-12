NBA, Damian Lillard: “Io il secondo miglior tiratore di sempre, dopo Stephen Curry”

Damian Lillard si è auto-proclamato il secondo miglior tiratore di sempre. Ai microfroni del sito ufficiale dei Trail Blazers, il giocatore non ha dubbi rispetto alle sue qualità da shooter. Lillard – a suo dire – sarebbe secondo solo a Stephen Curry, effettivamente irraggiungibile nella classifica per triple segnate nella storia della lega.

Lillard, invece, è attualmente all’ottavo posto in questa speciale graduatoria, ma potrebbe raggiungere il podio entro fine carriera. Queste le parole del play di Portland:

“Vedo sempre sui social che parlano dei migliori tiratori di tutti i tempi e quando esce il mio nome la gente pensa che sia folle menzionarmi. Ma per quante triple ho segnato in carriera [2.223, ndr], quanto sono stato continuo nel segnarle, il livello di difficoltà delle conclusioni che mi sono preso in anni e anni e anni di carriera, è folle il contrario, cioè che io non venga menzionato. Ovviamente anche io penso che Steph sia il più grande di sempre, ma dopo di lui non vedo perché non possa essere in quella discussione, considerando non solo quante ne ho segnate, ma come tiro, quanto sono difficili le mie triple e quanto le faccio sembrare facili. Non vedo l’ora di scalare ulteriormente la classifica: quando arriverò là in top-2 o in top-3, sono curioso di vedere cosa dirà la gente su di me come tiratore”