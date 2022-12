NBA, LaMelo Ball potrebbe tornare in campo già questa notte contro i Pistons

Secondo le indiscrezioni raccolte da Adrian Wojnarowski, giornalista di punta della redazione di ESPN, LaMelo Ball sarebbe ormai auspicabilmente pronto al ritorno in campo. La stella degli Hornets, infatti, smaltite finalmente le scorie della distorsione alla caviglia sinistra patita lo scorso 16 novembre contro i Bucks, potrebbe scendere in campo dal primo minuto già questa notte, in occasione della sfida casalinga contro i Detroit Pistons.

After missing 11 games with a left ankle sprain, Charlotte's LaMelo Ball — upgraded to questionable vs. Detroit tonight — is "hopeful" to make his return to the lineup, source tells ESPN. Ball will warm up and see if he's ready to play. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2022

Il nativo di Chino Hills, che fino a poche ore fa non figurava nemmeno nella distinta di gioco, è affiancato ora nel documento stesso dalla dicitura “questionable” e potrebbe davvero interrompere la striscia di 11 partite di fila in infermeria già dalla sfida in questione.

Ball, reduce da una sensazionale stagione 2021-2022 da 20.1 punti, 6.7 rimbalzi e 7.6 assist a partita, ha preso parte solamente a tre incontri in questa regular season, mantenendo comunque una media di 19.3 punti e 7.0 assist per singola gara. Il vincitore del ROTY 2021, infatti, prima di rimediare in partita l’infortunio alla caviglia citato in apertura, era già stato costretto a rimanere ai box sin dalle settimane centrali del training camp a causa del medesimo risentimento, che aveva evidentemente condizionato la preparazione atletica della guardia sin dal principio.

Senza la propria stella, Charlotte ha faticato dannatamente in questo inizio di stagione, vincendo solo 7 delle prime 27 partite disputate. Lo scontro di questa notte contro i Pistons (7-22) vedrà dunque protagoniste le due franchigie peggiori della lega in termini di record.

