NBA, non c’è il rinnovo tra Golden State-Bob Myers: il GM pronto a lasciare?

ESPN riferisce che il presidente delle operazioni di pallacanestro degli Warriors, Bob Myers – architetto della squadra che ha vinto 4 titoli dal 2015 – si sta avvicinando alla fine del suo attuale contratto. L’accordo scadrebbe a fine giugno, e mentre le due parti avrebbero discusso di una estensione, al momento non è stata trovata alcuna quadra. Myers nella giornata di ieri ha commentato in questa maniera la notizia:

“Sono totalmente concentrato sulla stagione e sulla squadra”

La risposta del proprietario, Joe Lacob, è stata la seguente:

“Amiamo Bob e speriamo che rimanga qui per molto tempo.”

ESPN ha quindi aggiunto che gli Warriors hanno discusso di un’estensione con Steve Kerr, che ha ancora due anni di contratto, quindi c’è meno urgenza rispetto a Myers. Ricordiamo – in ogni caso – che i recenti rinnovi delle stelle hanno portato i californiani sensibilmente oltre alla luxury tax, per un conto totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 500 milioni di dollari la prossima stagione. Si tratta di un dossier particolarmente difficile da gestire per la franchigia californiana, che non vorrebbe separarsi da Myers, arrivato nel 2011 come assistente GM.

