NBA, Tatum commenta la sconfitta con Golden State: “Match importante per loro, non per noi”

Autori di un magnifico inizio di stagione, leader del campionato e definita “la migliore squadra della NBA in questo momento” secondo Steve Kerr , i Boston Celtics hanno fallito il test della notte contro i Golden State Warriors, loro carnefici delle ultime finali NBA. La partita non è andata per niente come sperato per i ragazzi di Mazzulla che hanno subito la legge dei campioni al Chase Center, battuti 123-107 in un match dove hanno rincorso quasi tutta la sera.

Un messaggio lanciato dai campioni in carica e dagli Splash Brothers. I Celtics hanno provato a minimizzare questa sconfitta e l’importanza di questo match, attraverso le parole di Tatum:

“Stasera probabilmente è stata più significativa per loro che per noi. È solo una partita. Vogliamo vincere ogni partita che giochiamo, ma sappiamo che è difficile. Non vogliamo mai perdere. Stiamo giocando bene e perdere questa partita, soprattutto per come abbiamo giocato, è dura, ma non determinerà la nostra stagione. Finora stiamo facendo una grande stagione e abbiamo perso questa partita. Ciò che conta è come reagiremo.”

Dopo lo show contro i Phoenix Suns, altra contender al titolo, i Celtics avrebbero potuto lanciare un messaggio ancora più forte battendo GSW, ma l’importante – per coach Joe Mazzulla – è continuare il cammino, piuttosto del singolo risultato:

“Ogni partita ti dà un’idea di cosa abbiamo fatto bene, dove possiamo migliorare e su cosa dobbiamo concentrarci.”

I Celtics mantengono il miglior record del campionato con 21 vittorie e 6 sconfitte, inoltre, questo confronto non ha visto in campo giocatori come Al Horford e Robert Williams da una parte e Andrew Wiggins dall’altra. Condizioni diverse dalle finali, ma una constatazione simile: gli Warriors hanno vanificato totalmente Jayson Tatum, che ha avuto una serata complicatissima, limitata a 18 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e 3 recuperi per un più/meno di -13 in 40 minuti.

