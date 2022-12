I Miami Heat avevano bisogno di una vittoria per allentare (almeno per un momento) la tensione per stare al terzo posto nella classifica della Eastern Conference: il successo è arrivato grazie ai 31 punti di Bam Adebayo e ai 26 di Jimmy Butler nella vittoria di questa notte contro i Clippers.

Bam Adebayo: “Alla squadra servono i miei tiri e le mie giocate”

Una vittoria al cardiopalma quella degli Heat sui Clippers (orfani di Kawhi Leonard) dopo ci hanno pensato Jimmy Butler e Bam Adebayo a regalare a coach Spoelstra il successo tanto sperato: il primo ha segnato il canestro decisivo a poco meno di un minuto dalla fine, mentre il secondo – oltre ai 31 punti nel corso della gara – ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine.

Per Adebayo, però, la differenza è stata fatta dalla coesione della squadra, come spiega nel post partita:

“Siamo rimasti uniti e abbiamo vinto: siamo una famiglia e questo è quello che facciamo. Io e Jimmy [Butler] ci troviamo a meraviglia, sappiamo come giocare la palla per mettere l’altro nelle migliori condizioni possibili. Ultimamente sto segnando tanto perché so che alla squadra servono i miei tiri e le mie giocate: cerco di farmi trovare sempre pronto”

Erik Spoelstra: “Felice per il ritorno di Brittney Griner”

Nella conferenza stampa post partita il coach dei Miami Heat Erik Spoelstra si complimenta con la prestazione dei suoi, ma ci tiene particolarmente a parlare anche del prossimo ritorno in America di Brittney Griner, la giocatrice che era stata arrestata in Russi:

“È stata una buona prestazione dal punto di vista difensivo, anche se abbiamo sbagliato qualcosa: è normale perché siamo in un momento di difficoltà, ma dobbiamo anche essere consapevoli di quello che sappiamo fare e dei nostri mezzi, come abbiamo fatto vedere stasera. Sono felicissimo per il rientro di Brittney Griner: era una questione che ci stava davvero a cuore, siamo felici che torni a casa”

