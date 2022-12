Brutte notizie per gli Atlanta Hawks che dovranno fare a meno di Dejounte Murray per circa due settimane: il giocatore ha sofferto una distorsione alla caviglia sinistra nell’ultima partita contro i Knicks, tanto da lasciare il campo molto prima della fine della partita. Murray si aggiunge alla lista di infortunati in casa Hawks, tra cui ci sono anche John Collins e De’Andre Hunter.

The Hawks will have to make it work without Dejounte Murray for two weeks. 😔 https://t.co/WwhpXRIOPo pic.twitter.com/dHsWVeBcTm — theScore Bet (@theScoreBet) December 8, 2022

Dejounte Murray out due settimane, Hawks in emergenza

L’infortunio di Dejounte Murray è arrivato nei primi minuti della sfida nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Knicks: il numero cinque di Atlanta ha provato il tiro in area, atterrando male e sul piede di RJ Barrett. Murray è rimasto a terra dolorante per diverso tempo, prima di lasciare il campo e non farne più ritorno.

La risonanza magnetica di ieri ha evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra, con lo staff medico che ha consigliato al giocatore di fare terapia di riabilitazione per circa 14 giorni. Un duro colpo per gli Atlanta Hawks che – oltre a Murray – devo fare a meno anche di John Collins (anche lui colpito da una distorsione alla caviglia sinistra) e De’Andre Hunter, ai box per un affaticamento al flessore dell’anca.

Si mette dunque male per gli Hawks, reduci da cinque sconfitte nelle ultime sette partite: la perdita di Dejounte Murray – che attualmente ha una media di 20.8 punti, 5.4 rimbalzi e 6.2 assist peserà molto sulla squadra nelle prossime due settimane.

