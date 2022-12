Draymond Green spende il nome di LeBron James nel dibattito sul GOAT

Non è la prima volta che Draymond Green manifesta ammirazione per LeBron James. Il fatto che gli attestati di stima arrivino quando i due ancora si sfidano sul parquet aggiunge un ulteriore tassello a una delle rivalità in game che hanno animato la storia recente della NBA. Interrogato sull’annoso dibattito circa “il più grande giocatore di sempre” (GOAT, dall’inglese), Draymond non ha risparmiato elogi al numero 6 gialloviola.

Riportiamo di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da Green nel corso di Throwing Bones, trasmissione sulla piattaforma Uninterrupted. Ecco le sue parole:

“[Le]Bron ha iniziato nel 2003 e nel 2005 era il miglior giocatore NBA. Nel 2020 era ancora tale, a prescindere dai cambiamenti nel gioco. Si è passati da due lunghi ‘lumaca’ a big man stretch four [in grado di aprire il campo], poi di nuovo due lunghi, poi nessuno. Lui è sempre stato il migliore, al di là di tutto. Se guardate alle squadre che [Le]Bron ha portato al titolo o alle Finals, [beh] MJ non ha mai battuto la miglior squadra della storia né l’ha affrontata ogni anno. Nessuno, in termini di skill set, è in grado di fare ciò che fa lui su un campo da basket. Michael Jordan aveva le carte in regola, ma certamente non passava la palla come LeBron. Io adoro MJ, è unico, tutti volevamo essere come lui, [io stesso] indosso il numero 23. […] LeBron è andato per otto o nove anni di fila alle Finals. MJ si è preso una pausa, Bron no, ci è tornato ancora, ancora e ancora. Per questo secondo me LeBron sta davanti a MJ. In più il talento che vediamo oggi è di gran lunga superiore, come è superiore il talento di cui dispone Apple oggi rispetto al 1991.”