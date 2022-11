NBA, Ja Morant domina al Madison: tripla doppia e vittoria per Memphis

Si sa, le stelle brillano spesso e volentieri al Madison Square Garden. Per Ja Morant si tratta della quinta tripla doppia in carriera, arrivata con 27 punti, 14 assist e 10 rimbalzi. Guidati dal loro fenomeno, i Grizzlies si portano al terzo posto della Western Conference con 12-8 di record e tornano a vincere 2 partite consecutive dopo la brutta sconfitta con i Kings.

Per la giocata da highlights, come al solito quando si tratta di Ja Morant, c’è l’imbarazzo della scelta:

Oh my JA 😱 pic.twitter.com/EWAk7mOeAm

Curioso aneddoto a fine partita: il padre di Ja Morant – per la prima volta – ha chiesto al figlio di ricevere la sua maglia firmata. Nel post-partita Morant ha dichiarato di avergli quasi detto di no: aveva già promesso di regalarla al suo idolo Derrick Rose.

Dopo aver dato un’altra maglia al suo avversario, Ja si è firmato “Garden Boy” sulla maglia destinata al padre.

“Garden Boy”

— How Ja Morant signed his jersey after a triple-double & win over the Knicks at Madison Square Garden pic.twitter.com/Ej6Cj4TCtQ

— New York Basketball (@NBA_NewYork) November 28, 2022