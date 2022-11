NBA, Dwight Howard risponde a Shaq: “Sei troppo vecchio per essere un hater”

L’ex Lakers Dwight Howard si è da poco trasferito a Taiwan, dove ha ricominciato a giocare, e pochi giorni fa al suo debutto ha chiuso con una grande prestazione da 38 punti, 25 rimbalzi, nove assist.

A non essere colpito dalla prestazione è stato sicuramente il vecchio Shaq – da sempre non un grande estimatore di Howard – il quale aveva parlato così ai microfoni del suo podcast, The Big Podcast:

“ Non dovresti mai ricevere complimenti se sei un buon padre perché è quello che dovresti fare giusto? Lui dovrebbe segnare 30 punti contro avversari alti 1.70m. La lega di Taiwan mi ricorda quando vado a giocare il sabato in palestra.”

Dwight Howard, particolarmente infastidito dall’ennesimo commento di O’Neal indirizzato verso di lui, ha risposto alle provocazioni in una live sui social:

“Questo messaggio è per Shaquille O’Neal. Devi smetterla di odiare! In tutta la mia vita non ho mai detto niente sulla tua carriera, la tua famiglia o i tuoi figli perché non ce n’è bisogno. Il mondo è troppo grande per odiare un altro uomo.”

“Quindi smettila di odiare, ho visto un tuo video dove prendi in giro la lega dove gioco. Non mancare di rispetto ai miei compagni o alle persone di Taiwan. E’ veramente irrispettoso. Sei troppo vecchio per odiare. Sei troppo grande per odiare. Dovresti essere Superman, l’originale. Superman odia? Il vero Superman odia?”