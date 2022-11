NBA, Giannis Antetokounmpo dominante: 38 punti e vittoria in rimonta sui Cavs

Giannis Antetokounmpo e i Bucks rispondono alle dichiarazioni di Donovan Mitchell e battono Cleveland 102-117, fermando anche la loro striscia di quattro vittorie consecutive. Guidata dal suo fenomeno in maglia numero 34 Milwaukee si è resa protagonista di una grande rimonta nel terzo quarto con un parziale di 35-10,

Il greco, decisamente in formato MVP, ha chiuso la partita con: 38 punti, nove rimbalzi, sei assist, due stoppate e 13-20 dal campo in soli 31 minuti.

🦌 Giannis was a FREIGHT TRAIN in the @Bucks win, throwing down dunk after dunk on his way to 38 PTS in the comeback win!@Giannis_An34: 38 PTS (65% FG), 9 REB, 6 AST, 2 BLK pic.twitter.com/fvpfoh4sCV

— NBA (@NBA) November 26, 2022