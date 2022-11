NBA, nuovo infortunio per Kawhi Leonard

A sole tre partite dal proprio rientro, Kawhi Leonard si è infortunato di nuovo. Come riportato dall’injury report della lega, infatti, The Claw salterà la prossima gara contro i Golden State Warriors a causa di un infortunio alla caviglia. È ancora da capire se l’infortunio dell’ala piccola sia legato al tendine d’Achille rotto ormai più di 500 giorni fa o se il problema fisico sia invece indipendente dagli acciacchi precedenti del giocatore.

Dopo aver saltato una stagione e mezza per recuperare, Leonard aveva dato (false) speranze ai tifosi dei Clippers presentandosi alla gara inaugurale di quest’anno. Tuttavia, le aspettative di fan e compagni di squadra sono state disattese nelle successive gare, in cui la superstar non ha mai giocato più di 25 minuti.

All’infortunio di Leonard si aggiunge anche quello di Paul George, altra stella della squadra. Anche se mancano ancora diverse partite da giocare, l’assenza della coppia George-Leonard è un copione ormai ben conosciuto; anno dopo anno, la squadra di Steve Ballmer si presenta come contender per poi doversi arrendere ai continui infortuni dei propri giocatori migliori. Considerando l’attuale assenza di superteam nella NBA, per i Clippers sarebbe un vero peccato perdere un’occasione d’oro per vincere il primo anello della propria storia.

