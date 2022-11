Infortuni NBA, per Cade Cunningham sospetta frattura da stress alla tibia

I Detroit Pistons sono ultimi nella Eastern Conference con un record di 3-14. La situazione tecnica potrebbe complicarsi oltre misura a fronte dell’infortunio che potrebbe tenere lontano dal parquet Cade Cunningham per molto tempo. Secondo quanto riportato da The Athletic in un articolo scritto a quattro mani da James Edwards III e Shams Charania, la prima scelta assoluta del Draft NBA 2021 è alle prese con una sospetta frattura da stress alla tibia. Cunningham ha saltato le ultime cinque gare giocate dalla squadra e i Pistons hanno raccolto soltanto sconfitte: la striscia negativa aperta è giunta a sei partite.

Cade Cunningham out: gli scenari per i Pistons dopo l’infortunio

La condizione ereditata dalla scorsa annata, si è fatta cronica, tanto da portare giocatore e staff a valutare l’ipotesi di un’operazione. Alla luce di ciò, i tempi di recupero al momento non possono essere stabiliti con certezza.

