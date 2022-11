NBA, i Nets battono Portland e Durant elogia Simmons: “È stato incredibile stanotte”

Dopo la brutta sconfitta contro Sacramento, i Nets trovano la seconda vittoria di questa serie di trasferte nella West Coast e battono Portland 109-107. È decisivo il tip-in a 0.7 secondi dalla fine di Royce O’Neal, che ha finito con una tripla doppia da 11 punti, altrettanti assist e dieci rimbalzi. Fondamentali per Brooklyn anche il solito Kevin Durant (35 punti e otto rimbalzi) e Ben Simmons, che ha messo a referto 15 punti, 13 rimbalzi e sette assist in uscita dalla panchina.

Kevin Durant ha molto apprezzato la prestazione di Ben Simmons, i cui 15 punti sono il season high di quest’anno. A fine partita KD ha detto:

Anche Simmons ha commentato la sua partita contro Portland:

“Le persone mi trattavano come se avessi avuto una storta alla caviglia o un problema del genere. Sono tornato da un infortunio alla schiena, non è facile ma sto tornando ai livelli che voglio. Io amo questi momenti [decisivi], non mi faccio certo indietro. Quello era il loro piano, ma ovviamente non ha funzionato. Sto tornando quello che ero, e amo questi momenti”