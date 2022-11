È stata l’ennesima notte da record per Steph Curry che, nella sfida contro Phoenix, mette a referto 50 punti: tuttavia i Golden State Warriors non sono riusciti ad avere la meglio sui Suns, portando così il loro trend in classifica a otto sconfitte e zero vittorie. Con la prestazione di questa notte salgono a 11 le partite in carriera di Curry dove ha segnato almeno 50 punti, posizionandolo al quarto posto della classifica dei giocatori in attività.

30 tallied 50+ points in a game for the 11th time in his career.@Verizon || Reliable Moments pic.twitter.com/yP27MvNSyo — Golden State Warriors (@warriors) November 17, 2022

Steph Curry: “Se non correggi gli errori perdere diventa un’abitudine”

11 partite da almeno 50 punti in carriera, superando al decimo della classifica All-time Kareem Abdul-Jabbar ed eguagliando Allen Iverson, ma Steph Curry interessando poco queste statistiche se poi la squadra perde. Nella conferenza stampa post partita si concentra proprio su questo, sul momento no dei Golden State Warriors – soprattutto in trasferta, dove lo score recita 0-8 – che, per tornare a vincere, devono correggere gli errori:

“Se non sistemi le cose perdere diventa un’abitudine, l’abbiamo evitato per molto tempo. Sappiamo chi siamo, quale è il nostro valore e quale è il nostro gioco: conoscendo il nostro potenziale possiamo far si che le sconfitte scompaiano velocemente. Siamo in difficoltà ma è un momento: Klay tornerà a essere decisivo così come tutti, dobbiamo pensare alle prossime partite e rimanere sereni”

"Losing becomes habit if you don't fix it." – Steph on trying to get out of the losing mentality pic.twitter.com/ouVcLKQhKc — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 17, 2022

Steve Kerr: “Siamo disorientati, questa situazione è un mio fallimento”

Steve Kerr si assume le responsabilità di questo periodo difficile degli Warriors spiegando, nel post partita, che la squadra sembra disorientata e che deve ritrovarsi al più presto:

“Se ci troviamo in questa situazione è solo colpa mia, vuole dire che ho fallito: penso che siamo disorientati e dobbiamo giocare per ritrovarci perché, se non lo facciamo, sarà sempre più difficile uscire da questo circolo vizioso”

“Clearly I have failed at that to this point, this year.” Steve Kerr acknowledges that he hasn’t put the Warriors in a place to succeed pic.twitter.com/y3DRMHLtWo — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 17, 2022

