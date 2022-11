Il mercato delle criptovalute continua a mietere vittime: dopo il fallimento di FTX – che aveva acquistato i diritti dell’arena degli Heat – anche BlockFi ha dichiarato bancarotta, mettendo così a rischio i bitcoin di Cade Cunningham. Lo scorso anno il talento dei Detroit Pistons aveva firmato un accordo di sponsorizzazione con la piattaforma: se nel 2021 BlockFi valeva cinque miliardi, oggi ne vale zero, con il giocatore che perderà tutte (o la maggior parte) delle sue cryptovalute.

Last year, Cade Cunningham signed a deal with BlockFi, receiving 100% of his signing bonus in bitcoin.

Now, BlockFi is preparing to file for bankruptcy, per @WSJ. pic.twitter.com/RE17FdpqAn

— Front Office Sports (@FOS) November 15, 2022