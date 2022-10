NBA, infortuni: contusione posteriore all’anca per Zion Williamson

Zion Williamson è uno dei migliori giocatori in NBA, ma – da quando è stato scelto dai New Orleans Pelicans al Draft 2019 – ha sempre dovuto lottare contro gli infortuni. L’ultimo in ordine cronologico è quello accaduto la scorsa notte, nella sfida contro gli Utah Jazz, a seguito di una brutta caduta dopo un tentativo di stoppata da parte di Jordan Clarkson. Lo staff medico dei Pelicans non ci ha messo molto a dare un responso: contusione posteriore dell’anca. A confermare la notizia arriva anche il tweet di Shams Charania.

Pelicans say Zion Williamson has been diagnosed with a posterior hip contusion. He missed finish of tonight’s Pelicans-Jazz game. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 24, 2022

Prima di uscire dalla partita contro i Jazz, Williamson era a quota 25 punti (10/16 al tiro) e 6 rimbalzi in 30 minuti di gioco. Ancora incerti i tempi di recupero per la stella da Duke.

Jordan Clarkson DENIED Zion Williamson 🚫pic.twitter.com/grkeVuTBwe — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 24, 2022

Durante lo stesso match infortunio alla testa anche per Brandon Ingram. Anch’esso ha lasciato il campo prematuramente.

