NBA, Jaren Jackson Jr. torna in campo: stanotte l’esordio stagionale contro i Pelicans

Dopo cinque mesi di riabilitazione, tanto svilenti quanto necessari dopo un intervento al piede di quella delicatezza, Jaren Jackson Jr. tornerà in campo con ogni probabilità già questa notte, prendendo parte in prima persona alla sfida che vedrà i suoi Memphis Grizzlies opposti ai New Orleans Pelicans. Secondo le indiscrezioni raccolte da Chris Haynes, eminente voce di TNT, il prodotto di Michigan State ha ormai smaltito le ultime scorie imputabili all’operazione e, dopo una preparazione personalizzata altamente cauta, avrà finalmente occasione di compiere il proprio esordio stagionale.

Jackson, colonna portante del progetto presente e futuro dei Grizzlies, è reduce da un 2021-2022 di altissimo livello. Il lungo, infatti, partito titolare ben 78 volte nel corso della stagione passata, ha saputo mantenere una media di 16.3 punti, 5.8 rimbalzi, 1.1 assist e, soprattutto, 2.3 stoppate a partita, apparse agli occhi dei 10 addetti ai lavori che hanno assegnato a lui la propria preferenza in vista dell’assegnazione del premio di Difensore dell’Anno (poi andato a Marcus Smart) come definitiva prova di consacrazione.

Dopo una partenza discreta (9-5 nelle prime 14 partite), Memphis è finalmente pronta ad arricchire nuovamente il talento delle proprie rotazioni con la grande duttilità della quarta scelta assoluta del Draft 2018. L’obiettivo dichiarato rimane la rivincita contro i Golden State Warriors (scontro che avverrà già peraltro a Natale), ovverosia una cavalcata Playoff che approdi almeno alla Finale di Conference.

