NBA, Stephen Curry e Joel Embiid nominati giocatori della settimana

Sono la guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry e il centro del Philadelphia 76ers, Joel Embiid, ad essere stati nominati migliori giocatori della quarta settimana di questa stagione NBA.

Il due volte MVP NBA ha avuto la miglior partenza in carriera, nonostante l’avvio rilento della squadra: la scorsa settimana ha portato gli Warriors ad un record 2-1 con una media di 38.0 punti (64,1% al tiro), 6.0 rimbalzi e 5.7 assist. In stagione, il talento di Davidson, sta sparando dal campo con il 52.6%, il 43.4% da 3 e il 91.8% dalla linea del tiro libero (31.5 punti, 6.6 rimbalzi e 6.4 assist in stagione).

Non si sono fatte attendere le congratulazioni dalla franchigia:

La stella dei Sixers ha appena registrato un career-high di 59 punti, 11 rimbalzi, 8 assist e 7 stoppate nella vittoria sugli Utah Jazz. Questa performance ha aumentato le medie di Embiid della settimana a 40.0 punti, 11 rimbalzi e 5.3 assist per un record positivo di Philadelphia di 3-1 (32.3 punti, 10.1 rimbalzi, 4.1 assist in stagione).

Per Steph Curry è il 17esimo premio di “giocatore della settimana”, per il numero 21 dei Philadelphia 76ers è la settima volta.

