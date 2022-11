Utah Jazz in testa ad Ovest, Ainge: “Mai costruito squadra NBA per perdere”

La chiusura di un ciclo dopo otto anni con Quin Snyder in panchina, accompagnata dagli addii a Rudy Gobert e Donovan Mitchell sembrava aver condannato gli Utah Jazz a un ruolo di seconda fascia. La classifica dopo una decina di partite nella stagione NBA 2022-2023 appare quasi sottosopra agli occhi dei più.

Danny Ainge, che ha contribuito a rendere più morbida la transizione tecnica, prova invece a mantenere il senso della misura.

Di seguito le dichiarazioni riportate da Sports Illustrated in un pezzo a firma di Chris Mannix:

“Sono piacevolmente sorpreso. Chi direbbe di essere infastidito dalle vittorie, a chi potrei averlo mai detto, su. Pensateci per un secondo [in risposta all’ipotesi di tanking per arrivare a Wembanyama ndr.] Sono stato accusato in passato di aver costruito squadre per perdere. Non è mai stata una cosa vera. […] Il fatto che sia stato trovato un amalgama di tale efficacia così presto è divertente. Credo tutti condividano l’entusiasmo. Stiamo cercando di mettere assieme una squadra per l’oggi e il futuro. [Record sostenibile?] Vedremo.”