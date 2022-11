NBA, Brooklyn alla seconda vittoria di fila. Durant: “Settimana difficile per noi”

Seconda partita senza Kyrie Irving – sospeso per almeno 5 partite – e seconda vittoria per i Nets, vincitori 98-94 a Charlotte nella notte. Prima di ieri, la squadra (4-6) ora allenata da Jacque Vaughn non era ancora riuscita ad infilare 2 vittorie consecutive in questa stagione. Al termine del match, Kevin Durant ha parlato di fronte ai giornalisti:

“Questa settimana è stata sicuramente un’esperienza unica. Ma molti ragazzi hanno già affrontato diverse difficoltà in questo campionato, e molti di loro hanno attraversato alcune avversità fuori dal campo. Dover concentrarci solo sul basket credo ci abbia portato un po’ di conforto: giocare a basket e basta, il cameratismo con i compagni di squadra, ecco cosa ci ha fatto superare gli ultimi problemi. Sapere che riusciamo a restare uniti anche in momenti come questi, penso sia fondamentale. L’importante è come ci si rialza, e sono felice che siamo riusciti a registrare queste due vittorie. Ma dobbiamo continuare su questa strada ora.”

Da solo al comando della squadra, KD è stato ancora una volta protagonista della partita con 27 punti (10/20 dal campo, 7 rimbalzi, 2 assist, 3 stoppate). Durant ha trascinato i Nets, i quali – a 6’30 dalla fine contro gli Hornets – si trovavano in svantaggio 87-75.

“Ci siamo semplicemente appoggiati l’uno intorno all’altro È stata una settimana difficile per noi. Ed è sempre bello rimettersi in gioco, una volta che la palla è in aria, tutte le cazzate evaporano.”

Prossima partita a Dallas (5-3) contro Luka Doncic, lunedì sera.

Leggi Anche

NBA, sospensione Kyrie Irving: i Brooklyn Nets dettano 6 condizioni per il suo reintegro

NBA, Doc Rivers parla di Embiid dopo la sconfitta contro i Knicks