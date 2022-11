NBA, Steve Kerr sui problemi di Golden State: “Dobbiamo provare qualcosa di diverso”

I Golden State Warriors che hanno cominciato la Regular Season 2022-2023 sembrano essere la copia sbiadita dei campioni che solo cinque mesi fa, conquistavano il titolo NBA contro i Boston Celtics.

La difesa risulta essere tra le peggiori della lega, la panchina sembra essere in difficoltà e la squadra ha appena collezionato la sua quarta sconfitta consecutiva. Dopo aver perso contro gli Orlando Magic per 130-129, il coach della squadra, Steve Kerr è intervenuto in prima persona, dichiarando di voler cambiare qualcosa.

Steve Kerr interviene dopo le prestazioni negative dei suoi: ecco le sue parole

“Dobbiamo salvarci da soli, perché nessuno verrà a tirarci fuori da questa brutta situazione. Abbiamo giocato nove partite fino ad ora, quindi abbiamo potuto esplorare diverse combinazioni. Adesso c’è bisogno di provare qualcosa di diverso.”

I Golden State Warriors stanno avendo problemi con la produzione in uscita dalla panchina, considerando che il quintetto titolare formato da Curry, Thompson, Wiggins, Green e Looney ha il plus-minus più alto della lega per quanto riguarda i quintetti.

“Tutti avranno la loro possibilità di giocare. Ci sono ragazzi nel roster che non vedono l’ora di scendere sul parquet e dimostrare le proprie abilità, quindi possiamo provare qualcosa di nuovo, è quello su cui ci soffermeremo da ora in poi.”

Infine, Steve Kerr ha voluto sottolineare l’atteggiamento sbagliato dei suoi in difesa, colpevoli di concedere troppi liberi agli avversari.

“Quarantasei liberi per loro, solamente quindici per noi. Non possiamo concedere tutti questi liberi, altrimenti è dura vincere partite in NBA. Non si tratta solamente dei giovani che sono qui da poco, stiamo commettendo troppi falli come squadra.”

